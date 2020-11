IL PUGNO DURO

PORDENONE E UDINE Dalla guerra per il ritorno alla zona gialla, alle zone rosse da istituire con somma urgenza dove il virus corre e non è nemmeno lontanamente sotto controllo. Dal sistema sanitario più resistente del Nord Italia alle soglie del 30 e 40 per cento di posti occupati sforate ieri in Terapia intensiva e Area medica. Tutto in pochi giorni, culminati in una conferenza stampa che per toni e sguardi poteva essere registrata a marzo, nel baratro del lockdown duro. Così, spinto dai numeri del contagio (più di duemila casi in 48 ore) e dagli ospedali che si riempiono, Massimiliano Fedriga ha innestato la retromarcia: da oggi via alle ordinanze per creare delle piccole zone rosse nei Comuni con gli indici di positività più alti. Varranno le stesse regole in vigore in Lombardia: divieto di uscire di casa se non per comprovati motivi e chiusura dei negozi al dettaglio.

LA MAPPA

Manca ancora l'ufficialità, ma in provincia di Pordenone i provvedimenti dovrebbero riguardare Cavasso Nuovo (57 contagiati, 37 ogni mille abitanti) e Castelnovo del Friuli (18 positivi, 19 su mille residenti). Nell'Udinese le zone rosse possono scattare a Tolmezzo (18 positivi su mille abitanti e un allarme rosso in carcere), Tarcento (indice a quota 15,9), Nimis (19,4), Paularo (25,2), Sutrio (32,1), San Leonardo (15,5) e Carlino (16,5). Attenzione anche a Fagagna, Santa Maria la Longa e Marano, ma il rischio è più basso. Saranno inseriti nella lista anche alcuni Comuni del Goriziano, come Dolegna del Collio. Non è ancora chiara la durata delle zone rosse locali, ma è noto come ogni provvedimento manifesti un effetto sul contagio dopo almeno due settimane.

PREOCCUPAZIONE

Massimiliano Fedriga in 48 ore ha cambiato atteggiamento. Ma in realtà sono stati i numeri a parlare per lui e per tutti i rappresentanti di vertice della Regione. I focolai, soprattutto familiari, sono aumentati in sette giorni da 1.188 a 1.459; l'incidenza del contagio sui tamponi è stabilmente sopra il 10 per cento, con picchi superiori al 15 per cento. E gli ospedali, ultimi baluardi di un sistema che come tutti gli altri non è invincibile, hanno raggiunto il primo limite impostato dal cruscotto ministeriale. «Numeri preoccupanti - ha tagliato corto Fedriga -, che giustificano e rendono necessarie misure più stringenti nei territori con l'indice più elevato».

L'ATTACCO

Ma il cambio repentino di atteggiamento palesato da Fedriga non ha risparmiato nemmeno i cittadini, coccolati come i più disciplinati d'Italia e ora strigliati come quando era vietato anche passeggiare. «Troppe persone - è stata la stilettata di Fedriga - credono che le regole non esistano. Abbiamo notato atteggiamenti irresponsabili. In questo momento non si devono incontrare persone al di fuori del nucleo familiare, è così che si diffonde il contagio. Alcune norme non sono state affatto rispettate. Non vogliamo finire come altre Regioni (cioè totalmente in rosso, ndr), ma non siamo invincibili». Parole ripetute anche dal professor Fabio Barbone, il vertice della task force regionale che da oggi parteciperà a riunioni costante con il comitato tecnico-scientifico nazionale. Il Fvg in ogni caso resta zona arancione, almeno per sette giorni. Ma nel frattempo alcuni Comuni saranno blindati. Migliorano invece i dati sul tracciamento: la capacità è salita dall'83 al 92 per cento dei contagi.

Le decisioni di Fedriga sono state commentate da Pd e M5s. «Fedriga archivi il surreale dibattito su algoritmo, parametri e colori e iniziamo a fare le cose che ci competono, ad analizzare ciò che non funziona e porvi rimedio», ha detto Shaurli (Pd). «Il presidente si è appena reso conto della situazione», è il commento dei consiglieri grillini.

Marco Agrusti

