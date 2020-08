IL PROVVEDIMENTO

TRIESTE Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, vara la stretta sui centri di accoglienza e sulle strutture adibite a luoghi per la quarantena di 14 giorni. L'ordinanza firmata ieri (in vigore da oggi al 31 agosto) obbliga infatti i gestori o i responsabili di qualsiasi centro scelto per il rispetto dell'isolamento ad allertare l'Azienda sanitaria di competenza nel caso di allontanamenti in violazione della misura precauzionale. Ai datori di lavoro, invece, spetta l'obbligo di riammettere i dipendenti provenienti da Paesi a rischio solamente dopo il periodo di quarantena di 14 giorni. Una misura, quest'ultima, estesa anche alle famiglie che hanno alle dipendenze colf e badanti.

LE NORME

La nuova ordinanza mantiene invariata la norma sull'uso delle mascherine, che rimangono obbligatorie nei luoghi chiusi ma aperti al pubblico. Per quanto riguarda la capienza durante gli eventi al chiuso e all'aperto, il provvedimento recepisce quanto già specificato nelle faq della Regione un mese fa: i limiti di 200 persone al chiuso e di mille all'aperto sono superati dalla distanza di un metro tra gli spettatori. Vale la regola della sedia vuota per ogni spazio occupato. Può tornare anche il pubblico durante gli eventi sportivi, ma solo per quanto riguarda le attività non professionistiche. Sarà sufficiente il rispetto delle norme applicate agli altri eventi e agli spettacoli. Restano tutte invariate le norme legate all'uso del trasporto pubblico locale.

L'APPELLO

Prima di firmare l'ordinanza, Fedriga ha scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, reiterando l'allarme per i continui arrivi di richiedenti asilo dal confine sloveno. «Rappresento una questione estremamente delicata - ha scritto -: mi riferisco all'ingresso illegale sul territorio regionale, specie attraverso il confine sloveno, di decine e decine di immigrati irregolari al giorno. È di tutta evidenza che tale fenomeno, che per le sue dimensioni già in tempi ordinari induce viva preoccupazione, nel corso dell'emergenza epidemiologica suscita inquietudine ancor maggiore: numerosi sono i casi infatti di focolai da importazione, che stanno provocando giustificata ragione di allarme sociale nella popolazione. Appare pertanto a mio avviso indifferibile che, alla luce delle evidenze, prenda corpo una stretta collaborazione, leale e soprattutto efficace, fra Stato e Regione. A tale proposito reputo fondamentale un'azione risolutiva da parte dello Stato, volta a impedire l'ingresso irregolare nel territorio italiano e conseguentemente ad abbassare drasticamente il rischio epidemiologico, preso atto che coloro i quali attraversano illegalmente il confine provengono da Paesi con sistemi sanitari fragili e transitano in aree, quali ad esempio i Balcani, dove il numero di casi di Covid-19 ha un'incidenza considerevole. Ribadisco quindi la necessità di un intervento tempestivo, poiché se si dovesse riscontrare un aumento di casi correlato all'immigrazione illegale tutti gli sforzi fatti fino ad ora dalla nostra comunità risulterebbero vani».

CAMPIONE POSITIVO

Infine il caso di Gemona. Il campione olimpico dei 400 metri piani, il 28enne sudafricano Wayde van Niekerk, è risultato positivo al Coronavirus. L'atleta era in quarantena da 10 giorni in un hotel di Gemona (Ud) in attesa di potersi allenare. I tamponi dei suoi sei compagni di Nazionale sono tutti negativi. Ora saranno testati anche i dipendenti della struttura.

