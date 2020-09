IL PROVVEDIMENTO

PORDENONE «Renderemo gratuite le estensioni dei dehors esterni dei locali pordenonesi anche dopo il 31 dicembre». Cioè anche oltre il limite fissato in piena pandemia, quando si poneva urgentemente il problema di concedere a baristi e ristoratori lo spazio necessario al mantenimento della distanza tra i clienti. Ora, mesi dopo i primi provvedimenti, arriva la promessa del sindaco Alessandro Ciriani: il Comune studierà una formula per estendere il beneficio anche per i primi mesi del 2021, dal momento che non sembra alle porte un allentamento delle misure di sicurezza anti-contagio. Gli esercenti, quindi, pagheranno solamente la porzione di spazio pubblico occupata prima dei benefici ottenuti alla fine del lockdown, mentre potranno estendere l'area di tavolini e sedie senza pagare la quota aggiuntiva della Cosap, la tassa legata al suolo pubblico. «In questi mesi - ha spiegato il sindaco Alessandro Ciriani - abbiamo visto un modo nuovo di fare ristorazione in città. Alcuni esempi sono sotto i nostri occhi: soprattutto in centro, l'aspetto è migliore di quello precedente e per questo si può pensare a un'estensione del modello anche per il futuro».

Dehors liberi, quindi, anche dopo dicembre. La misura non è ancora stata ufficializzata, ma il Comune è seriamente alle prese con una serie di calcoli. Primo fra tutti, quello che misura la differenza tra il minore introito derivato dal taglio della Cosap e quello - più difficile da quantificare - che fa riferimento all'eventuale chiusura di alcuni esercizi pubblici in mancanza di spazi all'aperto. «Ma la direzione - ha spiegato Ciriani - è quella di prolungare la misura, dal momento che ha dimostrato di funzionare». Sono allo studio le vari soluzioni per permettere a ristoratori e baristi di mantenere le estensioni dei plateatici concesse dopo il lockdown. «Sicuramente - ha concluso il primo cittadino - non concederemo una libertà assoluta: tutti gli ampliamenti dei dehors dovranno seguire un criterio estetico. Dobbiamo migliorare la città, non peggiorarla con installazioni che poco hanno a che vedere con l'ambiente circostante».

