CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOCORDENONS Una diciassettenne in coma etilico, un bar chiuso per 45 giorni dal questore Marco Odorisio. Si potrebbe riassumere con queste due frasi quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì in via Chiavornicco, nella zona industriale di Cordenons. Ma dietro c'è molto di più: «Ho l'obbligo morale di non girarmi dall'altra parte - ha detto ieri mattina il questore, durante la conferenza stampa per rendere noti i particolari che hanno portato al provvedimento di sospensione dell'attività del Bar Più -. Il questore...