IL PROGETTO

PORDENONE Una città sempre più a misura di uomo. Soprattutto di chi, per spostarsi, preferisce gli autobus e i mezzi non inquinanti. Una progettualità, quella impostata dall'amministrazione Ciriani, che non si concretizzerà nel breve termine. Sarà infatti prerogativa del prossimo esecutivo portare avanti un progetto per il quale le basi sono state già impostate. È infatti in dirittura d'arrivo, con tanto di aggiornamento, il piano urbano della mobilità sostenibile di Pordenone.

I DETTAGLI

Diverse le novità, a partire dal potenziamento delle rete del trasporto pubblico locale. Con nuove linee a servizio dei cittadini, le cui corse saranno molto più ravvicinate tra loro rispetto a ora. Non solo: privilegeranno le principali arterie stradali, evitando così che gli autobus, molti dei quali verranno sostituiti grazie ad un maxi- contributo messo a disposizione dalla Regione, utilizzino strade strette e particolarmente sfruttate da ciclisti e pedoni. I mezzi di Atap, come concordato con l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, potranno circolare con un maggior chilometraggio urbano. Viaggeranno sempre più dai quartieri verso il centro ma anche dai paesi della cintura di Pordenone (Porcia, Roveredo in Piano e Cordenons) sempre verso il centro. «Abbiamo intenzione parla l'assessore Cristina Amirante di creare una sorta di abbonamento di conurbazione. Un pacchetto da proporre ai viaggiatori, che tenga conto dei percorsi urbani ed extraurbani. Faccio un esempio: chi prende l'autobus da Fontanafredda ed è diretto a Pordenone, potrà utilizzare lo stesso abbonamento pur circolando con mezzi diversi». Ma c'è di più. Nel progetto è prevista l'istituzione di cerniere di mobilità: saranno una decina e saranno collocate lungo i principali viali di accesso al centro: via Cappuccini, Udine, Nuova di Corva, Montereale, Piave e Grigoletti (solo per citare le principali). Si tratta di aree di sosta attrezzate, che offriranno all'utente più servizi: dalla semplice possibilità di parcheggiare la macchina al bike e car sharing, sino alla possibilità di ritirare un pacchetto, ordinato su internet, recapitato in quel punto da un corriere espresso. L'esempio è fatto: «Una commessa che abita a Fiume Veneto e che deve raggiungere corso Vittorio Emanuele chiarisce Amirante potrà arrivare in auto sino ad una delle cerniere di mobilità. Qui, a sua scelta, potrà prendere una bicicletta a pedalata assistita oppure una macchina elettrica. Ma anche scegliere di prendere il bus della linea rossa. Questo permetterà di eliminare il problema della troppa richiesta di parcheggio in centro e, al contempo, di accorciare i tempi. Con un occhio di riguardo, inoltre, all'ambiente».

AMBIENTE

Non ci saranno nuove gettate di cemento: «Tutti i siti rassicura l'assessore saranno collegati a trasformazioni urbane già previste o ad aree già esistenti». A proposito di parcheggi, nasceranno anche quelli con una destinazione specifica. Che, per essere attrattivi, dovranno avere delle formule vantaggiose. Uno, in particolare, sarà a servizio dell'ospedale civile. «Per chi si recherà al Santa Maria degli Angeli sostiene Amirante stiamo pensando ad una gratuità per le prime due ore. Se invece l'area di sosta viene utilizzata da un utente per recarsi altrove, verranno comunque applicate tariffe vantaggiose. Di parcheggi specifici ne abbiamo già individuati cinque». C'è un dato di fatto: il parcheggio nuovo costruito in via Montereale è insufficiente: dai 500 posti di prima, si è passati a meno di 300. «Per assecondare le esigenze dei fruitori dell'ospedale e di chi abita nelle vicinanze del Santa Maria degli Angeli osserva l'assessore proporremo alla Regione e all'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale di realizzare una nuova area di sosta, a più piani, nell'attuale padiglione di entrata al civile. Una volta inaugurato il nuovo ospedale, questo verrà dismesso. Senza prevedere nuove cementificazioni, la soluzione potrebbe essere proprio quella. Una struttura a silos che andrebbe finalmente a risolvere quella che, ancora oggi, risulta essere una vera e propria spina nel fianco della città».

Alberto Comisso

