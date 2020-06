IL PROGETTO

PORDENONE Tre possibili tracciati, partendo da quello più a sud, adiacente alla città e parzialmente incluso nei confini della stessa, per chiudere con quello più a nord, che arriverebbe a toccare Roveredo in Piano. Sono le prime rivelazioni sullo studio di fattibilità incaricato di disegnare la nuova Gronda Nord di Pordenone. Dopo mesi di lavoro, lo stop causato dalla pandemia, e 60mila euro dedicati dalla Regione all'indagine preliminare, adesso lo studio è praticamente pronto e sarà presentato in estate alle amministrazioni comunali che risulterebbero toccate dalla realizzazione del più importante by-pass della provincia. Lo hanno annunciato ieri l'assessore pordenonese Cristina Amirante e quello regionale Graziano Pizzimenti.

L'ACCELERAZIONE

I prossimi passi saranno soltanto amministrativi: i risultati del lavoro dei tecnici dovranno passare prima sulle scrivanie degli uffici regionali e dell'assessorato alla Viabilità, per poi atterrare sui tavoli di discussione in provincia. Ma l'accelerazione è stata sensibile: ci saranno finalmente tre disegni per altrettante possibili varianti a nord della Pontebbana. Obiettivo, sciogliere le code e consentire a chi non deve fare rotta su Pordenone di poter attraversare la città senza occupare il tratto urbano della statale 13.

LE SOLUZIONI

Lo studio di fattibilità prevederebbe tre opzioni, dalla più meridionale alla più settentrionale. Di questo si parlerà con i sindaci dei Comuni interessati. Anche il costo finale dell'operazione, che comunque sarà elevato, dipenderà dalla soluzione che di concerto si deciderà di adottare. Saranno definite le planimetrie e analizzati i punti critici, ma le prime tre ipotesi sono già credibili. Si parte dalla versione meridionale della nuova Gronda Nord, che partirebbe (come le altre) nei pressi del nodo di Pian di Pan per poi puntare verso la campagna cordenonese (il Comune dell'Hinterland verrebbe lambito) e passare lungo il confine a sud dell'aerocampo della Comina. Da lì la strada raggiungerebbe l'ex caserma Monti e la zona industriale che ospita l'azienda Nidec, punto di riferimento che la bretella andrebbe a toccare. Infine Porcia, nella frazione di Sant'Antonio, e quindi il ricongiungimento con la Pontebbana. La seconda ipotesi sarebbe una sorta di via di mezzo, in grado probabilmente di scavalcare a nord sia la caserma Monti che la Comina. La terza soluzione, invece, porterebbe il tracciato della nuova Gronda Nord ancora più a settentrione, creando un disegno simile a un mezzo anello che raggiungerebbe Roveredo in Piano. In quel caso il ritorno del traffico sulla Pontebbana avverrebbe più lontano da Pordenone, cioè già nel territorio amministrato dal Comune di Fontanafredda.

L'ALTRA OPERA

Per quanto riguarda invece il prolungamento della Cimpello-Sequals sino a Gemona - e quindi all'imbocco dell'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio-confine di Stato - la presentazione dello studio di fattibilità è stata posticipata almeno sino alla fine del 2020. Si tratta di un lavoro più corposo, che deve immaginare una strada lunga, a doppia corsia per senso di marcia e che soprattutto deve affrontare problemi di natura paesaggistica e ambientale che invece la Gronda Nord sembra poter evitare. Tutt'altro problema, per entrambe le opere, sarà infine il reperimento dei fondi per la realizzazione degli interventi.

