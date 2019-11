CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPORDENONE Sarà un'operazione da quasi un milione di euro (circa 900 mila euro, per la precisione), con il Comune nel ruolo di acquirente. Alla fine del percorso, che non si annuncia privo di ostacoli, la nascita di un moderno parco tematico urbano in un luogo incantevole di Pordenone: l'area verde ex Tomadini che si trova all'ombra del duomo di San Marco e a due passi dalla Rivierasca e dal Noncello. Il modello scelto dal Comune è quello del Parco Fenice di Padova, diventato il primo dedicato alle energie verdi e alla...