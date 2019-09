CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOPORDENONE Il 25 settembre potrebbe essere la giornata della svolta per l'ex cotonificio Amman di viale Martelli, esempio di archeologia industriale che racconta una parte importante della storia architettonica e produttiva cittadina. È infatti il giorno fissato dal tribunale per l'asta del sito: un milione 700mila euro la cifra necessaria per acquistare gli edifici e gli oltre 106mila metri quadrati che li circondano.IL COMPLESSOL'inizio del processo di edificazione del complesso immobiliare risale al 1875, poi negli anni le...