IL PROGETTO

PORDENONE Da medici e infermieri eroi a malati cronici di stress. È questo il rischio che corrono gli angeli in corsia che ogni giorno anche negli ospedali friulani combattono il covid. «Dobbiamo evitare che si crei una generazione di professionisti malati», dice Cristina Aguzzoli, medico di promozione della salute dell'Arcs e coordinatrice del progetto Aver cura di chi ci ha curato, nato nell'ambito della rete Hph, che dopo la fase sperimentale si prepara a decollare nel 2021 con task force di medici e psicologi nelle Aziende sanitarie, che lavoreranno con tecnologie di bio feedback. La formazione partirà a gennaio

IL MONITORAGGIO

A monte, un monitoraggio sugli operatori sanitari delle tre Aziende. Su 599 questionari di autovalutazione compilati a giugno, dopo il picco della prima ondata, da operatori dei reparti più a rischio (come i Pronto soccorso o le Intensive) o da sanitari guariti dal covid, quasi un quarto (23,7%), in una scala da 1 a 10, valutava il suo stato di salute in un range medio-basso (da 1 a 5) e il 96,5% ha risposto che da febbraio aveva visto la comparsa o il peggioramento dei sintomi vaghi e aspecifici (dall'insonnia all'irritabilità), chiari campanelli d'allarme di stress. «Lo stress nasce da una somma di tanti aspetti: poteva non dipendere solo dal lavoro, ma dal timore di contagiare i familiari, dal fatto che alcuni di loro a marzo o aprile vivevano e mangiavano da soli per paura di poter infettare gli altri. Abbiamo cercato di intercettare la fascia grigia non ancora patologica, ma con sintomi vagali aspecifici, che non viene intercettata e che se non fermiamo in tempo può dare origine a quello che temiamo. Il rischio è quello di avere operatori sanitari malati, perché la cronicizzazione di questi sintomi può portare anche a diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari. Subito si è attivato un gruppo di lavoro ad hoc, con tre «facilitatori» (Patrizia Portolan per l'Asfo, Andrea Camilli per l'Asufc e Gerardina Lardieri per l'Asugi). che «si sono formati in urgenza per l'uso dei dispositivi elettromedicali», un pletismografo e un impedenziometro, in grado di «dare un nome e un cognome all'impatto dello stress sulla persona» e di aiutare i sanitari a recuperare dei ritmi normali. «In attesa che le Aziende sanitarie decidessero se dotarsi di queste nuove metodologie abbiamo avviato un prototipo sperimentale con i macchinari acquistati da Arcs che ruotavano per 4 giorni alla settimana nelle Aziende. I facilitatori hanno accolto fino ad un massimo di 40 persone per Azienda, 20 all'Asufc». Fra giugno e luglio si sono sottoposte ai controlli 84 persone. E i risultati, grazie anche ad un protocollo quotidiano per recuperare i ritmi circadiani (che prevedeva fra l'altro la sveglia entro le 8, un training respiratorio, un'abbondante colazione e una cena parca), sono stati confortanti, tanto che ora l'obiettivo è quello di istituzionalizzare in ogni Azienda una task force contro lo stress da covid (e non solo). «Fra luglio e fine ottobre, abbiamo registrato un trend decrescente dei sintomi. Alla fine del percorso, le persone con zero sintomi sono passate da nessuna all'11,54%». I sanitari con un livello di sintomi da 1 a 5 sono passati dal 30,77% al 55,77%, mentre si sono ridotti quelli con indicatori più alti (dal 44,23% al 32,69% quelli con un livello da 6 a 10, dal 25% a zero gli operatori con il tasso maggiore di sintomi). «Le persone hanno capito che potevano recuperare grazie a piccolo accorgimenti, senza bisogno di farmaci. Ora, vorremmo dare continuità al progetto», grazie al patto stretto con gli Ordini dei medici e degli psicologi.

Camilla De Mori

