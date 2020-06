L'ASSEMBLEA

PORDENONE Il presidente del Consiglio comunale Andrea Cabibbo, ha convocato l'assemblea per oggi alle 17.30 in modalità telematica e sarà possibile seguirlo anche in streaming.

Durante la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari si è stabilito che i lavori inizino con le comunicazioni del sindaco Alessandro Ciriani, seguirà quindi l'esame delle interrogazioni a cui saranno dedicati sessanta minuti per poi procedere con la trattazione delle delibere. L'assessora all'urbanistica Cristina Amirante proporrà di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica della nuova scuola Lozer nel quartiere di Torre mentre l'assessore all'ambiente Stefania Boltin inviterà l'assemblea a riconoscere un debito fuori bilancio per effetto una sentenza del tribunale di Pordenone.

LE DELIBERE

Due le delibere dall'assessora alle politiche europee Guglielmina Cucci che chiederà di approvare l'accordo per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra il Comune di Pordenone e l'Uti del Noncello per l'assegnazione della gestione dei progetti finanziati dalla Comunità europea e l'assenso alla convenzione per la regolazione, sempre in materia di rapporti giuridici ed economici, tra il Comune ed altri enti per la presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti complessi e per quelli finanziati dalla Comunità Europea.

LE INTERROGAZIONI

Il capitolo delle interrogazioni si apre con l'istanza relativa alla posa di pietre d'inciampo a ricordo delle vittime delle foibe e dei crimini commessi dai partigiani e dai comunisti titini presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia. Il consigliere Roberto Freschi interroga se si intende ricordare in qualche modo la posizione del pilastro dell'antenna, pennone eretto davanti alla Loggia nel 1540 e rimosso nel 1885, uno dei simboli della presenza di Venezia in città, mentre il gruppo del Pd chiede delucidazioni sulla sistemazione idrografica di via Zorutti, sull'impiego dei fondi assegnati al Comune dal Decreto rilancio e sui fondi a sostegno della cultura.

LE MOZIONI

I contenuti della legge 3 del 2019 relativi alle misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, la prescrizione del reato e la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e la cosiddetta legge spazzacorrotti, che penalizza le associazioni, sono i temi della mozione presentata dal gruppo di Forza Italia, argomento trattato anche nella mozione del gruppo di Fratelli d'Italia. Quest'ultimo gruppo inoltre propone che sia istituito un registro della bigenitorialità, che si prevedano iniziative a favore del minori dati in affidamento e che si esprima solidarietà alla senatrice Segre e a tutte le vittime dei regimi totalitari. Sulla solidarietà alla senatrice Liliana Segre c'è anche un documento del gruppo del Pd.

