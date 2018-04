IL PROCESSO PORDENONE La notte del 28 maggio 2015 dal Caffè Rose di Pordenone,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOPORDENONE La notte del 28 maggio 2015 dal Caffè Rose di Pordenone, nella zona delle Grazie, sparirono 2.500 pacchetti di sigarette, alcune confezioni di tabacco, generi alimentari e una macchina cambiamonete. Un colpo da 12.662 euro. Sul banco degli imputati sono finiti quattro cittadini romeni. La posizione di Nicusor Enache, 34 anni, all'epoca residente in via Montereale a Pordenone, è stata stralciata dal processo perchè l'uomo è irreperibile. Secondo l'accusa, quella notte era entrato in azione con Cristian Birnea, 33 anni e...