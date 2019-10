CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOPORDENONE Cercano lo sconto di pena i tre albanesi che fecero recuperare alla Squadra Mobile 1,3 chilogrammi di oro, gioielli e pistole rubati nelle abitazioni di Friuli e Veneto tra fine 2018 e inizio 2019. Il Pm aveva chiesto il giudizio immediato per Darjel Prushi, 26 anni, sottoposto all'obbligo di dimora a Milano (arrestato durante l'estate perchè ricercato in Albania), Edmond Et Hemaj (35) detto Mondi, residente a Conegliano, dove si trova ai domiciliari con la possibilità di uscire due volte a settimana per andare a cercare...