IL PROCESSO

PORDENONE Altre due condanne per la movimentata serata del 27 settembre 2015 all'ex night Rififi di viale Treviso. Un cliente fu colpito alle gambe e alla schiena con un bastone, finì in pronto soccorso e fu dimesso con una prognosi di 29 giorni. Di lesioni personali aggravate erano chiamati a rispondere i titolari del locale - Adriano e Alex Marton, padre e figlio di Musile di Piave - e un banconiere di Ormelle che occasionalmente andava a dare una mano. Quest'ultimo - già condannato a 4 mesi con rito abbreviato - ha sempre negato coinvolgimenti. Ieri sono stati giudicati i due ex gestori del Rififi. Alex Marton, 40 anni, è stato condannato a 7 mesi di reclusione; il padre Adriano, 68, a 6 mesi. Il giudice Milena Granata ha riconosciuto una provvisionale di 3 mila alla vittima delle percosse che si era costituita con l'avvocato Francesco Ribetti. Ha disposto che il risarcimento venga quantificato in sede civile. L'uomo, in seguito alle bastonate, aveva riportato delle escoriazioni a uno zigomo, a una spalla e all'emicostato. Gli era stata riscontrata anche la frattura di una costola. Quella sera era andato al Rififi e aveva chiesto da bere. Era già alterato dall'abuso di alcolici e i barista si era rifiutato di servirlo. Ne era nata una lite e il cliente fu allontanato dai Marton, che lo colpirono con un bastone.

