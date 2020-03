IL PROBLEMA

PORDENONE In alcuni casi, per correre la minor quantità di rischi possibile, si è arrivati anche a vietare agli operatori sanitari di tenere il cellulare personale in tasca. In altri si utilizza la formula dell'autocertificazione: il dipendente dichiara di non avere avuto contatti con persone a rischio, e se dice il falso incorre in un reato penale. In tutte le circostanze, infine, sono state abolite le visite dei parenti agli ospiti, salvo pochissimi casi specifici individuati dalle singole direzioni. È così che in provincia di Pordenone si prova a blindare le case di riposo, strutture che nel resto della regione rappresentano forse il problema più pressante di tutta l'emergenza Coronavirus. I casi di Mortegliano, Trieste e Pradamano, infatti, mettono in allarme rosso la gestione delle persone più fragili in assoluto: gli anziani non autosufficienti.

L'EMERGENZA

Il problema principale, nelle case di riposo della provincia di Pordenone, è la scarsità di mascherine e di dispositivi di protezione. Non è cosa da poco. Anzi, si è alle soglie dell'emergenza. A Casa Serena e all'Umberto I il materiale c'è ancora, ma la speranza è che il massiccio ordine d'acquisto effettuato possa essere evaso, altrimenti il tempo scarseggerà, così come le scorte. Materiale che scarseggia già oggi in casa anziani a San Quirino. «Ho chiesto un aiuto alla Protezione civile - ha detto il sindaco Giugovaz - perché adesso non si trovano mascherine e il personale non ne ha». A Cordenons regge la disponibilità di maschere, camici e guanti.

LA STRETTA

Da ormai otto giorni, gli accessi alle case di riposo sono ridotti ai minimi termini. Le visite sono limitate a pochissimi casi: si tratta di ospiti malati terminali o con patologie dementigene e ogni appuntamento dev'essere concordato con la direzione sanitaria delle strutture. Per interagire tra ospiti e parenti si usano le videochiamate oppure i turni disciplinati per i saluti dalla finestra. Ma non c'è solo questo. Uno dei problemi più importanti, infatti, è legato alla presenza di infermieri e operatori sanitari, cioè persone che alla fine del turno di lavoro rientrano nelle proprie abitazioni. All'Umberto I i lavoratori temporanei sono stati sospesi, a Cordenons è stato vietato l'uso del cellulare ed è stata predisposta un'autocertificazione che deve attestare l'assenza di contatti con persone positive o a rischio. E chi dichiara il falso commette un reato. «Nemmeno io, per capire il livello di sicurezza che abbiamo scelto, posso entrare a Casa Serena e all'Umberto I», commenta il presidente Antonino Di Pietro. A Sacile, invece, si è scelto di utilizzare la misura delle ferie e dei permessi per lasciare a casa i dipendenti che potrebbero aver avuto contatti con persone a rischio Coronavirus. E di nuovo a Cordenons, all'Asp Arcobaleno, per la misurazione della temperatura e l'obbligo delle protezioni non solo per i dipendenti, ma anche per tutti gli esterni che fanno ingresso nella struttura, magari per una manutenzione o per dei lavori non procrastinabili. Tutto il personale deve sottostare a un rigido protocollo, anche se il rischio zero non può essere garantito.

Al momento, in provincia di Pordenone, non si registrano casi di positività tra gli operatori o gli infermieri che lavorano nelle case di riposo, né tantomeno pazienti contagiati tra gli ospiti. Il livello di allerta, dopo i casi della provincia di Udine e di Trieste, è salito al massimo.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

