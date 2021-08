Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMAPORDENONE Dal 29 marzo, giorno dell'inaugurazione, sono state somministrate più di mille dosi al giorno. È ancora oggi il principale punto di riferimento per le vaccinazioni di tutta la provincia di Pordenone. Ma il tempo scorre inesorabile e il mondo - per fortuna - non è più quello di qualche mese fa. Il motore dell'economia preme sull'acceleratore, e si deve voltare pagina. Il problema è che bisognerà scriverne un'altra, e...