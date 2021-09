Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il primo impegno, scritto in rosso come premessa, è quello noto: redigere e promuovere una prima ordinanza affinché il Green pass venga abolito in tutta la città. Segue l'emissione a credito di una moneta complementare, spendibile e usufruibile nel territorio comunale, la Pass Pn (un Pass è pari a un euro). Sono due dei provvedimenti contenuti nel programma di Vitto Claut, il terzo (e ormai ultimo, dopo la definitiva esclusione di Anna...