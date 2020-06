IL PRIMO BILANCIO

PORDENONE Tra chi di certo non può ridere (visto lo stop generalizzato che ha colpito quasi ogni settore), ma nemmeno è costretto a piangere, non ci sono solo i negozianti, protagonisti di una seppur timida ripresa degli incassi. Anche la categoria dei baristi, finita nell'occhio del ciclone nei primi giorni della riapertura dei locali per gli assembramenti e la movida, ha trovato il suo ritmo. E ora inizia di nuovo a macinare incassi, anche se con una modalità un po' diversa rispetto a quella di prima.

Non è più come prima, e forse non tornerà come prima almeno per un discreto periodo di tempo. Ma il mondo dei bar ne ha fatta di strada da quel fatidico 18 maggio, data coincisa con il via libera della Regione alla riapertura. E il nuovo modo di accogliere i clienti sta iniziando a dare i suoi frutti: la sicurezza funziona molto meglio rispetto alla prima serata di apertura, caratterizzata da un po' di disordine e da qualche comportamento sopra le righe, ma è soprattutto uno stile diverso nella consumazione al tavolino a determinare la ripresa delle attività come i bar.

«Abbiamo notato - ha spiegato Sabrina Gardonio, titolare della Pecora Nera di piazza XX Settembre, a Pordenone - che i clienti adesso si comportano in modo diverso: nei giorni normali, cioè quelli senza il mercato del venerdì e del sabato, le persone consumano una bevanda o qualcosa da mangiare molto più velocemente rispetto a prima. Dalla cinquantina di posti che avevo a disposizione prima dell'emergenza, ora ne ho ricavati circa la metà, ma gli affari non vanno male, forse proprio perché si riesce a garantire un ricambio più rapido». Un veloce turnover al tavolino genera una clientela praticamente a ciclo continuo, almeno nei principali bar del centro cittadino. Il risultato? Gli incassi tengono. Molti titolari dichiarano di non aver notato particolari flessioni in cassa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre per qualcuno addirittura è comparso il segno più, complice probabilmente anche la strana primavera 2019, caratterizzata da freddo e temporali.

Un'altra novità riguarda invece la movida sregolata che aveva sollevato un vespaio di polemiche all'alba della fase due. Tra i baristi del centro di Pordenone, infatti, sembra essere stato siglato un tacito accordo, che non ha nulla di scritto ma che pare funzioni: quando si fa tardi, e la clientela diventa sempre più difficile da controllare anche a causa di qualche drink di troppo, si mette in moto un tam-tam tra colleghi. Il primo bar sceglie di chiudere e di salutare i clienti, rimandandoli al giorno dopo. E lo stesso, a catena, fanno gli altri. In questo modo ci si dà un limite.

A metà del guado stanno invece i ristoratori, che vivono una specie di doppia vita: gratificante di sera e nel fine settimana, desolante a pranzo durante la settimana. «A Pordenone - ha spiegato lo chef Carlo Nappo - manca totalmente la clientela business e tutti ce ne siamo accorti. Le attività sono ripartite, ma le persone lavorano perlopiù da casa e le aziende non ricevono colleghi da altri luoghi d'Italia. A pranzo siamo quasi totalmente fermi». Ed è un assunto vero per tutti gli altri ristoratori del centro. Una situazione, questa, che si traduce in un ritorno al lavoro a singhiozzo dei dipendenti di ogni singolo ristorante: in cassa integrazione durante la settimana, in cucina o in sala nel week-end.

