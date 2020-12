Prima notizia: Massimo Crapis, primario e infettivologo dell'ospedale di Pordenone sta meglio. Il Covid non lo ha ancora lasciato, ma i sintomi se ne sono andati. Lo ha annunciato lui stesso nel corso di quello che ormai è diventata to un appuntamento fisso sui social network. Crapis, però, non ha aggiornato i suoi follower solamente sulle sue condizioni di salute, dopo il contagio che l'ha colpito in ospedale e che l'ha costretto ai box nel pieno della lotta alla pandemia. L'occasione è stata buona per commentare anche il momento che tutti noi stiamo vivendo, visto però con gli occhi degli esperti. Crapis è lontano dalla figura dello scienziato un po' glaciale e spesso lontano dai normali desideri di chi il mondo lo vive al di fuori degli ospedali. E per questo la sua opinione sullo shopping (definito da molti irresponsabile, anche se legalmente concesso), è stata ponderata, meditata e mediata: «Pensiamo pure allo shopping e agli auguri, non sono vietati - ha detto - ma allo stesso tempo pensiamo ad essere estremamente responsabili. Dobbiamo seguire ancora tutte le regole alla lettera, perché l'obiettivo che tutti assieme dobbiamo raggiungere è quello di piegare la curva dei contagi. Arrivano le festività e dobbiamo per forza rimanere vigili, attenti, responsabili. Mi raccomando, ne va della salute di tutti». Poi Crapis ha ringraziato il personale sanitario «che purtroppo è ancora in corsia a combattere con tutte le sue forze la pandemia» e ha ricordato ancora una volta la situazione che si sta vivendo negli ospedali. «Viviamo - ha spiegato - una fase di leggera decrescita dei contagi, ma è ancora troppo lenta, e per questo la pressione sugli ospedali si sente. È abbastanza forte anche negli ultimi giorni. Per questo dobbiamo essere tutti ligi».

