Nessuna militarizzazione del territorio. Il classico e ormai solito appello al buon senso, con la consapevolezza che la stanchezza della popolazione è materia da prendere con le pinze. È su questi pilastri che ieri mattina si è tenuto in Prefettura a Pordenone il comitato per l'ordine e la sicurezza. All'ordine del giorno c'erano le misure di sicurezza anti-Covid, da tarare sul nuovo regime di restrizioni, rappresentato dalla zona rossa. A presiedere il comitato, il prefetto Domenico Lione. «Le misure - ha spiegato - non differiscono di molto rispetto a quelle già in vigore su tutto il nostro territorio. Si parte dai centri urbani, dove la maggior parte del controllo è affidata alle pattuglie appiedate. Poi c'è un occhio di riguardo per le grandi arterie di comunicazione. È chiaro - prosegue Lione - che ora il discorso cambia, dal momento che l'autocertificazione è diventata necessaria per ogni spostamento. Ma dal punto di vista dei controlli non parlerei di una stretta, non sarebbe corretto. I dispositivi ci sono e sono sufficienti. Molto dipenderà dall'uso del buon senso da parte dei cittadini e anche le forze dell'ordine dovranno essere animate dallo stesso spirito di collaborazione». Poi il prefetto di Pordenone ha voluto lanciare un messaggio ai cittadini. «Auspichiamo un rispetto rigoroso di tutte le regole, non solo per la tutela del diritto alla salute, ma anche per senso di solidarietà nei confronti di tutte quelle categorie economiche che in questo momento stanno soffrendo. Il lockdown di Natale aveva permesso di abbassare i casi: questo dev'essere il nostro obiettivo. La lotta al virus dev'essere vinta e speriamo di ritornare presto in zona gialla e di rimanerci definitivamente, senza nuove chiusure».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

