POLO TECNOLOGICO

LAVORI Domani inaugurazione dei lavori di ampliamento della sede del polo tecnologico di Pordenone. All'evento sarà presente l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen. Sarà infatti lei a tagliare il nastro e a posare la prima pietra che darà l'avvio ai lavori del progetto di ampliamento, finanziato dalla Regionecon due contributi per un totale di 1.015.000 di euro a fronte di una spesa totale di circa 2 milioni. Accanto ai consiglieri del Polo, il cantiere verrà inaugurato assieme all'ing. Ernesto Penzi, in rappresentanza della ditta che si è aggiudicata l'appalto dei lavori: l'impresa Costruzioni Penzi. In questo periodo di incertezze economiche e sociali, il progetto di crescita del Polo è un'importante conferma dei valori in cui credono gli stakeholder della Società di Pordenone.

Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione di impresa sono infatti fondamentali traiettorie per un futuro competitivo del territorio; per questo la Regione, le imprese, il CDA e il Management del Polo hanno voluto investire nella crescita del parco pordenonese. Potevamo avere dei dubbi sull'opportunità, nel momento attuale, di questo progetto fisico dichiara il Presidente Pontarolo -, perché la pandemia ci ha insegnato che si può lavorare da remoto. Anche il Polo, che non si è mai fermato nei mesi di lockdown grazie allo smart working, ha confermato che grazie alla tecnologia gli uomini si connettono a distanza. Ma non basta automatizzare processi ripetitivi, cosa che sappiamo fare: serve sviluppare creatività e la creatività richiede contatto fisico e contaminazione. Non quella del virus, ovviamente, ma quella contaminazione che dall'interdisciplinarità individua idee e strumenti per realizzarle.

Del resto è proprio questo il DNA del successo decennale del Polo di Pordenone e questo sarà il modello che ne garantirà la crescita ulteriore, per un Polo più grande e un territorio più innovativo e competitivo. Ricordiamo che i lavori riguardano la costruzione di un nuovo corpo uffici e laboratori e il recupero di superfici esistenti al secondo piano dell'edificio, per un totale di circa 2.000 mq. La costruzione risponderà a tutti i requisiti normativi in materia energetica e dunque alle caratteristiche di un fabbricato NZEB e rappresenterà un corpo omogeneo con il fabbricato esistente. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di dicembre: un bell'auspicio per il nuovo anno, che potrà ospitare nuove start up e imprese e vedere crescere le aziende già insediate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA