POLO TECNOLOGICO

PORDENONE Posa della prima pietra per la nuova ala, che sarà completata nell'arco di sei-otto mesi, e aumento di capitale in vista per il Polo tecnologico di Pordenone. Lo ha annunciato ieri l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, presente ieri in via Roveredo per il taglio del nastro del cantiere, i cui lavori riguardano la costruzione di un nuovo corpo uffici e laboratori e il recupero di superfici esistenti al secondo piano dell'edificio, per un totale di duemila metri quadrati.

IMPRESE

Qui si fa facilitazione d'impresa ha ricordato il presidente Valerio Pontarolo , che vuol dire aiutare le imprese esistenti a innovare. Attualmente ospitiamo un'ottantina di imprese, fra le quali molte start up, e ogni anno valutiamo più di 150 idee: di queste, venti-trenta vengono giudicate meritevoli, però purtroppo non abbiamo lo spazio fisico per accoglierle. La richiesta è tanta, anche da fuori regione, e non abbiamo attualmente spazi sufficienti. Del resto, la provincia di Pordenone è prima in Italia per numero di brevetti in rapporto agli abitanti. La nuova ala che inauguriamo oggi darà spazio a molte di queste realtà, con ricadute importanti sul territorio.

AUMENTO DI CAPITALE

Dall'assessore Rosolen, l'apprezzamento per l'attività del Polo, vero e proprio distretto Ict del Friuli Venezia Giulia, per l'operazione e per i suoi tempi e la conferma dell'intenzione dell'amministrazione regionale di puntare decisamente sull'innovazione, anche attraverso un aumento di capitale per il Polo tecnologico. Sono sorpresa - ha sottolineato l'esponente della Giunta Fedriga - dalla velocità e dalla capacità con la quale tutto questo è stato fatto. Adesso lavoriamo e cerchiamo di portare a casa i risultati relativi alla componente societaria del Polo. La Regione Friuli Venezia Giulia sta investendo in una nuova visione strategica sul Polo tecnologico di Pordenone e su Friuli Innovazione. Per il Polo, stiamo costruendo un interveto di aumento di capitale, con l'ingresso di nuovi investitori - del territorio e non - che credono in questa scommessa. La prima pietra per l'ampliamento del Polo tecnologico arriva, ha sottolineato il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti - a poca distanza da quella per un altro ampliamento, quello della fabbrica modello di San Vito al Tagliamento, per assecondare la spinta che abbiamo davanti. Le nuove imprese che nasceranno saranno nel segno del digitale. I lavori. La conclusione è prevista per la fine di dicembre o, al massimo, per l'inizio del 2021. Il nuovo edificio è pensato come un fabbricato autonomo, connesso da un corridoio di collegamento trasparente all'edificio principale. Costituito da due livelli, si prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica rettangolare dele dimensioni di circa 40 metri per 15. Internamente avrà un blocco centrale dotato di corpo scale, ascensore e servizi igienici, mentre un corridoio centrale distribuirà gli spazi destinati a uffici e laboratori. Un secondo progetto prevede il parziale recupero delle superfici che si trovano nella copertura del corpo B3, da destinare a uffici e laboratori. Innovativa anche la modalità di realizzazione della nuova struttura, il cui appalto è stato aggiudicato all'Impresa di costruzioni Penzi e che prevede l'utilizzo del Bim, Building information modeling, un nuovo sistema di gestione delle costruzioni che vede la programmazione e l'esecuzione integrate fra loro. Per l'operazione è previsto un investimento complessivo di circa due milioni di euro, coperto per circa la metà dalla Regione con due contributi per complessivo un milione 15mila euro.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA