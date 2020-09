IL PERSONAGGIO

PORDENONE Giorgio Altio ha ottant'anni, 40 dei quali trascorsi nel suo atelier di corso Vittorio, dentro quel portone che racchiude palazzo Cattaneo. Alcune stanze al piano terra dell'ala dell'edificio di proprietà della famiglia Sfreddo, mentre la parte che si affaccia sulla contrada è dei Polesello che a breve inizieranno la ristrutturazione. Per questo Altio se ne va: «Sarà difficile trovare uno studio in corso - racconta seduto nel cortile che per quattro decenni gli ha fatto da seconda casa -: molti preferiscono lasciare spazi vuoti piuttosto che affittarli a prezzi ragionevoli». Altio è nato a Vallenoncello e l'amore per la pittura si è manifestato fin da quando era piccolo, «grazie a don Piero, mio insegnante al don Bosco che vedevo lavorare sugli affreschi della chiesa, e a mio zio decoratore per la Galvani». Mentre si racconta ricorda anche la città che non c'è più, i tanti artisti che avevano gli atelier in corso, come Sam, Florean, Pedro e anche Bordini. Ricorda Marta «al quale regalavo i colori. Molti si sono approfittati di lui». Insegnante di musica, l'artista ottantenne ha fatto della pittura la sua seconda vita di colori sgargianti per svelare gli angoli della sua città. «Il primo quadro che conservo ancora raffigura una barca lungo il fiume, ancorata alla Dogana di Vallenoncello. Per me l'acqua è lo specchio dell'anima».

Nelle sue tele i pennelli raccontano le vecchie osterie che non ci sono più, corso Vittorio che ospitava «mercoledì e sabato il mercato. Le persone venivano qui a fare la spesa, a fare acquisti. C'erano le insegne di legno, il venditore di cravatte, Gigi dei vasi». In 40 anni in questo atelier nel cuore della città sono passate migliaia di persone, anche tanti stranieri incantati dai colori dei quadri di Altio, dai suoi duemila galli che rappresentano uno dei soggetti a lui più cari. Le sue opere del cuore però non le ha vendute mai, nemmeno a chi «mi aveva offerto un assegno in bianco sul quale potevo mettere la cifra che volevo». E ora dovrà dire addio a 40 anni di vita: «Mi piange il cuore. In questo luogo ho vissuto tante emozioni, belle e uniche. Spero che qualcuno mi aiuti a trovare uno studio in centro perchè voglio continuare ad aprire la porta a scolaresche e visitatori».

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA