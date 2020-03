LE VOCI DELLA SORES

PORDENONE Non hanno volto, ma la loro voce in questi giorni di emergenza l'hanno conosciuta migliaia di friulani. Sono gli operatori della Sores di Palmanova, la Sala operativa regionale per l'emergenza sanitaria guidata dal dottor Vincenzo Mione. Anche per loro sono momenti drammatici e faticosi. L'impatto dell'emergenza è forte, anche perché questi infermieri conoscono benissimo le condizioni fisiche ed emotive, oltre che i rischi, a cui sono sottoposti i colleghi che lavorano nelle terapie intensive e nei reparti Covid-19. Dal 22 febbraio, dopo le notizie dei primi casi gravi e dei decessi in Lombardia e Veneto, le telefonate alla Sores sono triplicate, se non quadruplicate. Il 24 febbraio i contatti hanno avuto una nuova impennata. E il 9 marzo, nel giro di 24 ore, hanno gestito 4.100 tra richieste di informazione, colloqui con persone che presentavano i sintomi del virus e attività ordinaria.

I RINFORZI

Prima che emergessero le criticità legate al Covid-19, la centrale operativa era tarata per gestire situazioni di routine. Improvvisamente è stata travolta da richieste che, seppur filtrate dal Nue112, rischiavano di far passare in secondo piano soccorsi di natura traumatica o nei confronti, ad esempio, di persone colpite da infarto o da ictus. La centrale è stata rinforzata con la presenza di infermieri che potessero dare una prima risposta alle paure di persone che hanno bisogno di indicazioni precise, chiarimenti e rassicurazioni. Per questo è stata potenziata la squadra della Sores: 8 persone durante il giorno e altre 6 di notte. Si tratta di professionisti altamente formati, in grado di sopportare stress pazzeschi e che, proprio per le caratteristiche della gestione dei soccorsi, non sono intercambiabili, perché non ci si improvvisa operatori del (ex per noi del Fvg) 118.

L'EMERGENZA

Il picco dell'attività? Dalle 9 alle 14 e dalle 18 alle 22. Gli infermieri hanno saputo reggere al sovraccarico di lavoro, ma anche all'inaspettata evacuazione temporanea della sala operativa a causa di un caso di positività al Coronavirus. Nel giro di quattro ore Mione e gli operatori hanno gestito trasloco, continuato a rispondere alle richieste di soccorso, sanificato la centrale e ripristinato il servizio, che sin dalle prime ore del mattino ha ricominciato a gestire l'enorme flusso di telefonate dall'interno della sala. Da un mese, ormai, si tratta di colloqui particolari, che non si esauriscono in trenta secondi con l'invio di un'ambulanza. Il paziente che sospetta di avere il virus viene interrogato sui sintomi e deve fornire tutte quelle indicazioni che possono essere utili per adottare adeguate misure comportamentali. Conscio che in altri contesti l'emergenza sanitaria ha avuto risvolti professionalmente decisamente più drammatici osserva Mione il personale di Sores ha affrontato questo momento con spirito di servizio cercando di rispondere al meglio alle esigenze e alle ansie della popolazione.

IL RISCHIO

Quando ricevi, una dietro l'altra, oltre 600 richieste di informazione e quasi 500 telefonate di presunti contagiati, devi stare attento a non trascurare quei pazienti che hanno problemi sanitari che non perdonano ritardi e hanno bisogno di altri approcci e tempi di risposta immediati. Da questo punto di vista è fondamentale il filtro telefonico. Per fortuna, con la maggior parte delle persone confinate in casa e la maggior parte della attività produttive chiuse, sono diminuiti gli incidenti stradali, gli infortuni e gli incidenti domestici. In ogni caso, quando l'ambulanza deve uscire per un soccorso estraneo all'emergenza del Coronavirus, l'approccio telefonico adesso è completamente diverso. La persona da soccorrere potrebbe essere contagiata e durante il colloquio è necessario ricavare più informazioni possibili sul rischio che potrebbero correre i soccorritori. Ogni intervento prevede che infermieri e autista dell'ambulanze si proteggano e che poi si liberi di mascherini e tute una volta rientrati in pronto soccorso, dove l'ambulanza prima di essere nuovamente utilizzata va sanificata.

LE PRECAUZIONI

Il team della Sores è costantemente sotto sorveglianza sanitaria, Grazie alla collaborazione della Protezione civile, che ospita il la squadra degli operatori dell'ex 118 dal 2017, la sala operativa viene continuamente sanificata, lo stesso avviene per le condotte di aerazione. La speranza è che i picchi del contagio comincino a scendere per avere una riduzione dei carichi di lavoro, ma anche di tanta sofferenza e angoscia che gli operatori condividono con gli utenti. Del resto sono loro lo snodo di smistamento della maggior parte dei casi di Covid-19.

