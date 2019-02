Il picco dei disagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DISAGIPORDENONE Pronto soccorso sovraccaricato anche per i molti casi di influenza Hin1. E reparti completamente in tilt a causa della mancanza di posti letto. Sono gli effetti del picco influenzale che è arrivato negli ultimi giorni. Una situazione che sta mettendo sotto pressione l'ospedale di Pordenone: negli ultimi giorni non c'è più un posto letto. Il pronto soccorso - in collaborazione con i diversi reparti - è costretto a monitorare ora per ora le dimissioni per riuscire a trovare sistemazione a quei pazienti che hanno la...