IL PIANO

ZOPPOLA Sarà una specie di evacuazione, anticipata nelle settimane scorse, ma solo pochi giorni fa confermata da una prima convenzione firmata tra l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale e la fondazione Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Non ci si limiterà allo spostamento già effettuato dei primi 4-5 ospiti dalla casa di riposo al centro diurno di Zoppola. Il piano, infatti, prevede di togliere tutti gli anziani ancora negativi dall'esposizione all'unico vero focolaio del contagio in provincia di Pordenone. Si tratta di 31 persone ancora presenti nelle aree non-Covid della struttura, divisa tra zona rossa e zona bianca. In regia c'è il Dipartimento di prevenzione, che ha già individuato alcune strutture di sfogo nelle quali smistare temporaneamente gli utenti che ancora non sono stati toccati dal contagio. Ciò che era stato ventilato, ora è ufficiale: la casa di riposo Micoli-Toscano rimarrà per un periodo solo un reparto Covid, con al suo interno i 34 ospiti attualmente positivi al Coronavirus.

LE DESTINAZIONI

Sono giorni di sopralluoghi, compiuti in provincia dal Dipartimento di prevenzione guidato da Lucio Bomben. Per spostare tutti gli anziani ancora negativi dalla casa di riposo di Castions servono strutture all'altezza e personale. E i primi passi sono già stati mossi. Ci sono infatti sul tavolo tre opzioni percorribili: la prima porta alla Rsa di Maniago, dove sono già stati sistemati tre anziani guariti dal Covid-19 che non potevano rientrare alla Micoli-Toscano; la seconda punta invece alla Rsa di Sacile, in particolare alla sede centrale di via Ettoreo; la terza invece si trova ad Azzano Decimo ed è la Rsa di via XXV Aprile. L'idea sarebbe quella di scartarne due e sceglierne solo una, per evitare di sparpagliare gli ospiti rendendo l'operazione ancora più complicata. Ma il minimo comune denominatore è solo uno: la casa di riposo di Castions sarà parzialmente svuotata e i reparti non-Covid sanificati.

LA BRUTTA NOTIZIA

Il 1. maggio una situazione che sembrava stabile ha preso una nuova piega negativa. Un'altra operatrice sanitaria che lavora all'interno della Micoli-Toscano è risultata positiva al Coronavirus. È asintomatica e si trova attualmente in isolamento domiciliare. Dopo la guarigione di una dipendente, il numero degli operatori positivi è salito quindi nuovamente a quota otto. La nuova paziente positiva tra i dipendenti lavorava nel reparto Covid, cioè nella zona rossa. Non aveva frequentato l'area dedicata agli ospiti negativi.

LA POLITICA

Intanto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha tracciato la strada per un nuovo modo di gestire - in futuro - le aziende per i servizi alla persona. «L'emergenza - ha spiegato- ha messo in evidenza una serie di limiti che tutti conoscevamo e che sono il risultato pluridecennale di una serie di compromessi ai quali non ho intenzione di dare continuità nel futuro. Ci sarà la necessità di fare ordine, partendo dal fatto che la risposta data dalle Asp ai problemi generati dal Coronavirus sia stata condizionata dalla dimensione, dal regime di promiscuità, dalle competenze e dalla solidità patrimoniale. Ciò non significa che in una piccola organizzazione non ci siano importanti professionalità, ma le competenze per rendere al meglio devono lavorare in una struttura adeguatamente dimensionata. Osservando attentamente i dati, quello che emerge non è la differenza tra pubblico e privato, quanto la diversità tra un'azienda di dimensioni ridotte e una più grande e dunque più strutturata. Da qui parte una riflessione per capire come mettere mano al sistema delle aziende di servizi alla persona per superare quelle criticità che la pandemia ha fatto venire a galla».

Marco Agrusti

