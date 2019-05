IL PIANO PORDENONE Non solo Lozer fra gli investimenti destinati al settore scuola:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOPORDENONE Non solo Lozer fra gli investimenti destinati al settore scuola: se la realizzazione del nuovo complesso di Torre è il principale intervento in termini di edilizia scolastica, il Bilancio di metà mandato dell'amministrazione in carica registra sette interventi di riqualificazione attuati nel 2017 a fronte di 15 previsti per il 2021, e tre plessi sui 26 complessivi, che dovrebbero essere dieci fra tre anni. Dal punto di vista degli investimenti, dei 4,2 milioni complessivi, 670.143 sono quelli impiegati per lavori già...