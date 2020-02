IL PIANO

PORDENONE Il coronavirus fa paura anche nella Destra Tagliamento. Ad oggi non sono stati accertati contagi e tanto meno non risultano esserci persone che, tornate dalla Cina, ne abbiano manifestato i sintomi. «L'unico caso sospetto afferma Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile e alla Salute riguardava un anziano di 80 anni subito accolto sabato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. I test medico-biologici ai quali è stato sottoposto hanno però escluso la presenza del coronavirus. Le difficoltà respiratorie dell'anziano sono riconducibili a una serie di patologie delle quali è affetto da tempo. Al di là di tutto, le strutture sanitarie regionali sono adeguate ad affrontare l'emergenza da coronavirus che va monitorata, ma senza creare allarmismi. La validità dei percorsi in sicurezza e il personale preparato mostrano che la situazione è sotto controllo».

Nessuna allarme, almeno per adesso. La situazione è in continua evoluzione ed è monitorata secondo i protocolli sanitari già attivati. Se a Udine sono stati valutati 7 casi con il criterio epidemiologico, vale a dire persone rientrate dalla Cina nei 14 giorni precedenti (per tre pazienti è stata esclusa la presenza del coronavirus, per gli altri 4 casi, seppure le possibilità di co-infenzioni sono ridotte all'osso, si attendono i risultati sui campioni biologici), a Pordenone, sebbene la soglia di attenzione sia alta, non ci sono nemmeno sospetti. «Secondo le direttive impartite dal ministero della Salute sostiene il vicepresidente Riccardi se un paziente si presentasse in ospedale con i sintomi di chi è stato contagiato dal virus partito da Wuhan, scatterebbero le procedure di verifica. In caso di sospetto fondato, la persona, in attesa di ricevere il responso inviato al laboratorio di virologia dell'ospedale Spallanzani di Roma, verrebbe subito messa in isolamento. Tutto, però, dipenderebbe da caso a caso».

Quelli conclamati e più seri verrebbero gestiti dalle strutture ospedaliere di Udine o di Trieste, all'interno delle quali esiste un'unità di Infettivologia complessa, mentre quelli meno gravi verrebbero trattati direttamente dalla struttura semplice del Santa Maria degli Angeli. «Stiamo però parlando soltanto di ipotesi ribadisce Riccardi anche perché, lo ripeto, al momento non ci sono, almeno per Pordenone, né casi conclamati né sospetti. L'attenzione al coronavirus è necessaria, la sua mortalità è peraltro bassa e si attesta attorno al 2 per cento. A fronte di questo dato, gli allarmismi non servono».

