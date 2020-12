LA MONTAGNA

VALTRAMONTINA Dopo sette lunghissimi giorni di passione, si conclude oggi la settimana più bagnata dell'ultimo mezzo secolo di storia della montagna pordenonese. Non bastavano gli 800 litri d'acqua per metro quadrato (che corrispondono a 800 millimetri di pioggia) caduti nel fine settimana a Barcis. La perturbazione - e le conseguenti allerte meteo: ieri la Protezione civile ha diramato la quarta consecutiva, tre arancioni e una rossa - si è divertita a scaricare anche un metro di neve in quota e quasi mezzo metro nelle località di fondovalle. Fiocchi che, secondo gli esperti, sono stati la salvezza della Bassa pordenonese: con gli invasi già strapieni, e Cellina e Meduna ristagnanti causa scirocco in città, se la temperatura non si fosse abbassata, trasformando l'acqua in neve, ci sarebbe probabilmente stato un accumulo senza precedenti. Da far impallidire anche le storiche alluvioni del 1966.

CAMPONE

La località della Val Tramontina resta in difficoltà e raggiungibile solo dai mezzi di emergenza: sia in direzione di Meduno, sia verso Pradis, ci sono piante schiantate sotto il peso della neve. I pochi abitanti non hanno problemi, ma Vigili del fuoco e Protezione civile hanno pronto un piano per evacuare le persone (eventualmente in elicottero) che presentassero problemi di salute. Anche ieri sera un equipaggio dei pompieri è salito per rimuovere un albero che si era adagiato a una casa.

BALCONE SUL FRIULI

Non è andata meglio a Clauzetto, che ha vissuto una notte da incubo. Decine le abitazioni che tra martedì e ieri sono rimaste senza corrente e senza collegamenti telefonici e Internet. Del resto, in alcune aree dell'Alta Val Cosa la neve ha raggiunto gli 80 centimetri: volumi che da queste parti, a inizio dicembre, non si vedevano da decenni. La situazione sta lentamente tornando alla normalità - ha assicurato il sindaco Flavio Del Missier - anche nelle borgate più alte che hanno accusato i problemi principali. Si tratta di casolari che sono rimasti di fatto isolati.

LA VALCELLINA

Decisamente meglio è andata, stavolta, in Valcellina: Il collegamento per la Val Settimana è stato lesionato dalla pioggia, poi la neve ci ha permesso la svolta. Speriamo che la gente capisca quale ghiotta opportunità venga fornita dalle limitazioni per il Covid - ha rammentato il sindaco di Claut Gionata Sturam -: con gli impianti di risalita chiusi, resta la straordinaria alternativa dello Scialpinismo che al Pradut ha il suo riferimento provinciale, avendo anche già ospitato il Mondiale. Non possiamo sempre fasciarci la testa perché il meteo porta con sé inevitabili disagi: guardiamo alle cose con una visuale ottimistica, così tanta neve regalerà un inverno pieno di opportunità di svago, di concerto con le attività proposte dal Parco, nella natura e nel rispetto delle norme anti contagio. Siamo montanari: ci può mica spaventare mezzo metro di neve in dicembre?.

SPILIMBERGO

Tra la montagna innevata e la città ancora con l'acqua al limite dell'esondazione, ci sono altre realtà che hanno patito disagi. E' il caso di Tauriano di Spilimbergo che da tre giorni è senza gas, con non poche persone che sono in autoisolamento domiciliare perché positive al virus o per precauzione in considerazione di contatti a rischio. Ieri il Comune ha diffuso un messaggio affatto rassicurante: Italgas comunica che stanno proseguendo le difficoltose operazioni di pulizia finalizzate al ripristino della funzionalità della rete. Dalla tarda mattinata di oggi, si provvederà alla progressiva riattivazione delle utenze. Gli appassionati di meteorologia hanno fornito il dettaglio delle precipitazioni medie in un anno su tutta la fascia costiera del Centro Italia per far capire quanto ha tenuto la Destra Tagliamento, con numerose località (oltre alla già citata Barcis, anche Chievolis, la Val Colvera e il Piancavallo) che hanno abbondantemente superato i 750 millimetri in meno di 100 ore: a Livorno, in dodici mesi, cadono mediamente 720 millimetri, ad Ancona 757. Ci sono poi Pesaro 767, Grosseto 640, Pescara 735. La quantità rilavata nel Friuli Occidentale, in 4 giorni, è di poco inferiore a quella di Roma, (798), Torino (846), Perugia (873), Terni (854), Firenze (864) e Venezia (830), sempre in un anno.

Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA