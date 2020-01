IL PERSONALE

PORDENONE Un'altra questione posta dal Piano aziendale è quella del personale. Un tema che nell'anno appena terminato è stato all'ordine di giorno di un'infinità di incontri (soprattutto perché si è discusso del taglio delle risorse, prima previsto a livello governativo e poi revocato, proprio legate al personale) tra Azienda e Regione e con le organizzazioni sindacali. In particolare i nodi riguardano la carenza nell'organico del personale del comparto (infermieri e Oss) e la difficoltà nel reperire medici nei concorsi banditi. Complessivamente il 2019 si è chiuso con un organico di 3.770 addetti, mentre la previsione del Piano di fine 2018 era di un organico di 3.917. Si è chiuso quindi con un gap negativo.

NOMINE DEI PRIMARI

Ma il 2020 si apre anche all'insegna di un'altra questione che dovrà essere affrontata: quella della sostituzione di quasi una ventina di primari (sia ospedalieri che di responsabili di strutture complesse della sanità territoriale) i cui ruoli sono ancora vacanti e ricoperti da facenti funzione. Inoltre nel prossimo trimestre è previsto il pensionamento di altre tre figure dirigenziali: il primari di Radiologia di Pordenone e dei reparti di Chirurgia e Pediatria degli ospedali di San Vito-Spilimbergo. Secondo il piano è ipotizzabile prevedere nel 2020 l'espletamento di sei procedure di concorso per la copertura e l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa. Il Piano, dunque, prevede la copertura nei prossimi dodici mesi di un terzo dei posti di primario. Le aree di maggiore criticità - si legge - ai fini della pianificazione delle procedure concorsuali nel 2020 vengono individuate in alcune specialità. In particolare si prevedono i concorsi per la Direzione medica ospedaliera degli ospedali di San Vito-Spilimbergo; il reparto della Pneumologia (a dicembre è andato in pensione Francesco Mazza); la Chirurgia di San Vito; la Radiologia di Pordenone; il Laboratorio di analisi e l'Assistenza psichiatrica dell'area urbana. Quelle del piano sono, ovviamente, delle indicazioni che nell'arco del tempo possono anche essere implementate.

IL NEO DIRETTORE

«Il Piano attuativo aziendale - sottolinea il neodirettore generale Joseph Polomeni, al vertice dell'Azienda solo da alcuni giorni ha ereditato il programma che ora dovrà gestire - è soltanto una proposta. Contiene importanti indicazioni che però non sono certo definitive e possono dunque essere suscettibili di modifiche o cambiamenti. Le priorità le valuteremo con le diverse strutture e valuteremo anche se aumentare il numero di concorsi a seconda delle necessità che emergeranno nel corso dei prossimi mesi. Così come - aggiunge il direttore generale - affronteremo con la necessaria attenzione il tema della cosiddetta mobilità passiva, cioé delle fughe di pazienti. Alcune di queste, specie nelle altissime specialità, sono da considerare fisiologiche. Mentre altre, sulle quali ci concentreremo, sono considerate patologiche e vanno affrontate attraverso azioni che rendano gli ospedali di Pordenone e San Vito-Spiimbergo più attrattivi per i pazienti locali e pure di fuori regione».

Intanto sul Piano è intervenuto anche il consigliere regionale Pd Nicola Conficoni: «L'Azienda metta tra le priorità l'assunzione di nuovo personale. E sul fronte dei primari che mancano, avere previsto solo sei concorsi è del tutto insufficiente rispetto alle necessità. A destare perplessità anche i 3.903 dipendenti complessivi ipotizzati a fine 2020, 14 in meno a quelli previsti, e non raggiunti, al termine del 2029».

