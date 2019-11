CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERICOLOPORDENONE Il maltempo ha reso necessario, ancora una volta, l'intervento dei vigili del fuoco e del personale di Gea per tagliare, in più punti della città, alberi e rami pericolanti che, altrimenti, rischiavano di cadere a terra. Ieri mattina i pompieri hanno effettuato il taglio di un grosso albero in via Maestra, al confine con Cordenons, onde evitare che, schiantandosi a terra, potesse colpire i veicoli in transito. Vista la complessità dell'operazione, è stato chiesto il supporto di una pattuglia della polizia locale: i...