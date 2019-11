CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERICOLO PESTEPORDENONE L'allerta sul possibile contagio della peste suina africana è arrivato anche in regione. Nelle settimane scorse il virus dell'aggressiva malattia che colpisce cinghiali, maiali domestici e di allevamento - mentre, è bene precisarlo, è assolutamente innocua e non trasmissibile per l'uomo - è arrivato anche in Serbia. Già in precedenza era presente in forma endemica in altri Paesi dell'Europa centrale e dell'est come Polonia, Repubblica Ceca e Romania. È per questo che la Regione, nei giorni scorsi, ha provveduto...