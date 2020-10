«Il Comune di Pordenone azzeri il canone di locazione a tutte le associazioni che hanno sede in un immobile di sua proprietà. L'esenzione dei canoni di locazione per il 2020 concessa ai gestori degli impianti sportivi comunali, viene incontro alle nostre sollecitazioni ed è senza dubbio positiva. Non solo le associazioni sportive però, ma l'intera attività associativa anche a carattere sociale, ricreativo e culturale, nel corso di questo particolare anno, è stata fortemente limitata da tutte le restrizioni imposte sia a livello nazionale che regionale». A chiedere l'esenzione è la consigliera cominale del Pd, Del Ben. Che va avanti.

«Senza contare che la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021 continuerà a condizionare e a limitare le attività svolte dalle locali associazioni che pertanto vedranno ulteriormente ridotti i proventi con forti ripercussioni sui propri bilanci. Per queste motivazioni, è quindi importante che l'amministrazione comunale supporti anche tutte le altre associazioni che utilizzano e si prendono cura degli immobili comunali perché, con la loro varietà, dinamicità e ciascuna con la propria specificità, contribuiscono anch'esse da sempre ad arricchire la comunità pordenonese».

