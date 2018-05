Il patto: le soldatesse Usa partoriranno al Civile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEPORDENONE L'Azienda per l'assistenza sanitaria Friuli Occidentale ha definito il percorso assistenziale e amministrativo per le gestanti americane provenienti dalla Base Usaf e le responsabilità dei singoli operatori. Dopo la chiusura della clinica e del punto nascita del 31º Fighter Wing ad Aviano, le future mamme americane dovranno farsi seguire dagli ospedali provinciali. Al Santa Maria degli Angeli era già attiva, per loro, una corsia preferenziale legata alle emergenze. Il percorso concordato tra Aas5 e Base Usaf, è finalizzato...