Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PARERE DELL'ESPERTOCIVIDALE Potrebbe non bastare un Rt che certamente scenderà ancora, arrivando a una quota abbondantemente inferiore alla soglia di sicurezza. Potrebbe non bastare nemmeno la discesa dell'incidenza, anche al di sotto del livello-limite dei 250 casi ogni 100mila abitanti sui sette giorni. A gelare il Friuli Venezia Giulia e a rimettere tutto in gioco in vista del monitoraggio decisivo di venerdì è stato ieri il...