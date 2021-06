Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PARALLELISMOPORDENONE Come stavamo un anno fa? Al netto dei vaccini, si intende, perché quelli sono chiamati a garantire non la stabilità durante la bella stagione, ma la tranquillità nel periodo freddo, quando i virus respiratori (tutti, mica solo il Covid) trovano più terreno fertile per circolare. Nel giugno del 2020, c'erano più o meno contagi di adesso? E gli ospedali, erano vuoti o ancora in difficoltà? Si moriva ancora di...