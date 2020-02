BUDOIA

Approvato dalla giunta comunale lo studio di fattibilità tecnica ed economica per il miglioramento sismico della sede municipale di piazza Umberto I. Un ulteriore intervento sugli edifici pubblici, dopo quelli che hanno interessato l'edilizia scolastica, così prosegue la strada intrapresa dall'amministrazione comunale per adeguare tutti gli edifici aperti al pubblico.

L'INTERVENTO

«Con questo progetto, nella sua prima fase - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Ianna - si prevede un intervento di miglioramento sismico nel quale si ritiene necessario intervenire sia sugli elementi verticali che su solai e fondazioni. In particolare il professionista ha previsto l'esecuzione di iniezioni di consolidamento delle murature esistenti, al fine di riempire i vuoti e legare gli elementi lapidei, migliorando così tutte le caratteristiche di resistenza della muratura. Quindi seguirà l'applicazione di intonaco armato con fibra di vetro sulla faccia interna delle pareti perimetrali e su entrambe le facce delle pareti interne, così da migliorare in particolare la resistenza alle forze di taglio, l'ammorsamento degli spigoli delle pareti al fine di ridurre le sollecitazioni, la creazione di piani rigidi di solaio mediante l'inserimento di un doppio tavolato all'intradosso dei solai fissato su travi di legno bilama affiancate ai travetti di calcestruzzo esistenti, l'inserimento di profili angolari d'acciaio sul perimetro dei solai in tutte le stanze al fine di irrigidire ulteriormente i solai e renderli solidali alle pareti e per ultimo l'adeguamento delle fondazioni esistenti mediante travi di fondazione in calcestruzzo armato affiancate ed ancorate al basamento dei muri esistenti.

L'area oggetto d'intervento sulla quale ricade l'edificio - prosegue - è stata soggetta a indagini per meglio verificare lo stato della struttura e la qualità delle murature, che ha permesso di verificare che la muratura è realizzata in pietra di varia pezzatura e sbozzata solo in alcune parti e presenta evidenti vuoti tra gli elementi. Le pareti non sono sempre ammorsate e le loro caratteristiche meccaniche sono piuttosto scadenti. Da qui la valutazione di vulnerabilità sismica che individua un edificio con basse caratteristiche di sismoresistenza. La spesa prevista - conclude Ianna - è di 490mila euro, di questi 363mila sono quelli relativi ai lavori da effettuare».

Francesco Scarabellotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA