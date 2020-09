PARCO TEMATICO

PORDENONE Il modello è quello della Fenice Green energy park di Padova, una ex area degradata dell'Isola di Terranegra trasformata nel primo parco in Italia dedicato alle energie verdi e alla sostenibilità ambientale. Per ora, il primo passo è il perfezionamento dell'acquisto dell'area Tomadini, cui seguirà la sua apertura al pubblico, dopo un primo intervento di manutenzione. Intanto il Comune sta procedendo all'acquisizione dell'area, il compendio immobiliare dell'ex pastificio Tomadini appunto, situato nel centro storico, accanto al duomo di San Marco, e che si sviluppa su un'area di circa 9.475 metri quadrati, sulla quale insistono due corpi di fabbricato di edilizia novecentesca. Proprietario attuale è la ditta Battistella spa, che ha risposto all'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse, e il prezzo di vendita è stato fissato in 950mila euro. Contemporaneamente, il Comune ha chiesto e ottenuto un contributo regionale di 900mila euro, che sarà erogato in tre tranche da 300mila euro ciascuna, nel 2020, 2021 e 2022.

APERTURA

Innanzitutto spiega il sindaco Alessandro Ciriani cominceremo a rendere fruibile al pubblico il parco, fare in modo che si possa visitare quella che è una delle aree naturalistiche più belle del nostro territorio. Poiché il contributo regionale è destinato al solo acquisto dell'area l'amministrazione, con una apposita variazione di bilancio, stanzierà una posta per gli interventi di manutenzione che consentiranno di aprire l'area ai visitatori. Per la fase successiva, quella della realizzazione del cosiddetto parco tematico con l'impiego dell'immobile della barchessa, occorrerà invece affidarsi a realtà esterne: Stiamo già lavorando con alcune agenzie continua il primo cittadino per realizzare un progetto sul modello della Fenice di Padova, una ex discarica al cui interno sono state istituite una serie di attività legate ai temi dell'energia green e dell'economia circolare. Sarà un sito aperto alle visite delle scolaresche e che ospiterà una serie di funzioni in linea appunto con queste tematiche di grande attualità.

IMPRESA VERDE

Quello che nascerà sarà insomma, si spiega nella determina a contrarre, un parco tematico finalizzato alla diffusione e alla formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile e sarà luogo in cui conoscenze, competenze, esperienze e ricerca, di elevato profilo, vengono messe a disposizione delle imprese, delle associazioni di categoria e dei professionisti nonché di altri organismi, che intendono affrontare un percorso di innovazione dei processi industriali, di sviluppo di tecnologie pulite, di utilizzo più efficiente delle risorse, di risparmio energetico, anche in una prospettiva di transizione verso un'economia circolare quale elemento di impulso della competitività; il parco tematico è, altresì, luoghi di educazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sul risparmio energetico anche nei confronti degli studenti e dei cittadini in generale. Il lavoro con agenzie che operano in questo settore avrebbe già dato i primi frutti: Abbiamo avuto contatti con parecchie realtà disposte ad accettare questa sfida e che hanno il know how necessario per sviluppare queste realtà, puntando sull'accesso ai fondi europei, che su questi temi sono piuttosto consistenti. Non si tratta insomma conclude il sindaco di creare un contenitore vuoto al quale assegnare una destinazione, ma di lavorare a un progetto coerente con quello che è un importante polmone verde nel centro della città.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

