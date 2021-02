IL NUOVO DEBUTTO

PORDENONE Scuole tirate a lucido, ingressi sorvegliati, dispenser di gel, spray igienizzanti sopra ogni cattedra e umore da primo giorno. Ansia da tagliare con il coltello, ma soprattutto emozione. Per il gran ritorno alla normalità, anzi ad un 50% della normalità. Perché metà studenti ieri ha continuato a seguire la lezione dalla propria camera, pronta a rientrare chi domani, chi tra una settimana, a seconda delle scelte degli istituti. Il liceo Grigoletti e l'istituto Sarpi-Freschi hanno optato per ingressi a giorni alternati, mentre la maggior parte delle scuole superiori ha scelto le settimane alternate.

I COMMENTI

Rende l'idea di come sia stato tutto predisposto nei dettagli una battuta del dirigente Giovanni Dalla Torre dell'Isis Zanussi: «Abbiamo così tanto gel, che ci possiamo fare tutti la doccia. Una gran gioia ritrovarsi ha aggiunto Dalla Torre ,abbiamo compreso che il regalo più grande è il ritorno alla normalità. La routine, in fondo, è la vera felicità». «Sono queste giornate importanti ha dichiarato Rossana Viola, dirigente del Leopardi-Majorana per ristabilire la relazione umana, si penserà successivamente a rinforzare il metodo di studio e a recuperare le carenze, in particolare per le classi prime». Ordine anche nelle scuole con più presenze: al Kennedy 36 classi hanno avuto accesso da quattro ingressi, con uscite differenziate. «È stato un lavoro certosino dal punto di vista organizzativo ha riferito la dirigente Laura Borin , il vero punto di svolta è stato l'incontro con il prefetto e il sostegno dell'Ufficio scolastico provinciale». Un'analisi attenta la fa il dirigente Vincenzo Tinaglia del Sarpi-Freschi, che afferma: «Ormai non penso si ritornerà al balletto Tar-Regione, la zona gialla metterà tutti alla prova, l'importante è non ricadere nella situazione rossa e qualora la curva epidemiologica dovesse migliorare, e attenderemo che ci venga comunicato, si potrà incrementare l'orario in presenza».

«A gennaio abbiamo avuto il picco dei positivi ha spiegato ancora Borin subito dopo il rientro in classe dalle vacanze di Natale, ora ci attendiamo una discesa, di certo ci sarà un attento monitoraggio».

PRECAUZIONI

C'è chi guarda avanti, per non ricommettere gli stessi errori. «Ridurre il numero di allievi per classe ammette Tinaglia eviterebbe il problema degli assembramenti a settembre, invece se non si metterà mano agli organici stabilendo un numero massimo almeno di 22 studenti per classe, si continuerà ad avere a che fare con le classi pollaio, in particolar modo nei licei. I soldi spesi per i banchi a rotelle e anche i prossimi che arriveranno dall'Europa potranno essere impiegati riducendo gli allievi per classe, assumendo più personale: ne gioverebbe anche la didattica. Lo stesso problema dei trasporti poteva essere evitato a monte, perché ben conosciuto». Ma ora che tutte le scuole hanno seguito alla lettera le norme, la palla passa agli studenti. «La responsabilità ora spetta ai ragazzi, tutto dipenderà dal loro modo di comportarsi», chiosa Enrico Quattrin, dirigente del liceo artistico Galvani. Uno spicchio di normalità è ritornato, non è la scuola della didattica per gruppi, dello stare vicini durante la ricreazione, degli abbracci. È un ritorno con il freno a mano tirato, con le preoccupazioni mescolate alla gioia. Ma è comunque un ritorno. Una nuova pagina del grande libro della scuola, l'unico che tutti hanno se non letto fino in fondo, perlomeno sfogliato.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA