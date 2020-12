IL NUOVO ARGINE

PORDENONE Un argine di 2 metri e mezzo di altezza, lungo più di 3 chilometri, che parte dalla Pontebbana e che arriva fino alla zona industriale di Vallenoncello. E' la maxi opera che potrebbe mettere al riparo i quartieri di Vallenoncello e Villanova (la parte vecchia) dalle piene di Meduna e Noncello. Il costo? Non meno di 15 milioni di euro, tenendo conto che, oltre all'argine, sarebbe necessario realizzare due idrovore: una monte, l'altra a valle. Quella maxi opera potrebbe mettere al sicuro un centinaio di famiglie: troppo poche per pensare di investire, in questo momento, così tanti soldi. Ecco che allora l'amministrazione comunale sta pensando ad un progetto più contenuto, che prevede la realizzazione di una strada con tanto di argine. Partirebbe dall'Interporto di Pordenone, dall'uscita dell'autostrada A28, proseguirebbe tangente al campo sportivo De Marchi e arriverebbe nei pressi del ritornante Alla Fattoria. Di fatto sino a via Nuova di Corva.

IL PROGETTO

In questo caso i costi sarebbero nettamente inferiori: si parla di 3 milioni di euro e potrebbero arrivare dai finanziamenti europei del Recovery Fund. «E' una proposta fa sapere l'assessore comunale Cristina Amirante che abbiamo presentato, di concerto con l'Interporto di Pordenone, nel Piano di resilienza regionale. I benefici sarebbero duplici: si andrebbe a mettere in sicurezza (parzialmente) l'abitato di Villanova e la zona industriale di Vallenoncello. Non solo: la zona industriale stessa avrebbe un collegamento diretto con l'Interporto, la Pontebbana e si collegherebbe perfettamente alla bretella Sud in fase di realizzazione». Non è detto, però, che l'opera possa essere realizzata. «Potrebbe infatti creare l'assessore mette le mani avanti un sopralzo della piena dei fiumi tra Azzano Decimo, Fiume Veneto, Prata e Pasiano. Comuni che, come sappiamo, sono già in difficoltà dal punto di visto idraulico. Sono quindi in corso tutte le valutazioni del caso con l'Autorità di bacino competente».

L'ASSESSORE

C'era, secondo Amirante, la possibilità di evitare conseguenze agli abitanti di Villanova vecchia ai quali, in passato, è stata concessa la possibilità di costruire in una zona considerata facente parte dell'alveo del Meduna: «Dopo l'alluvione del 2002 - puntualizza - bastava che l'allora giunta, di cui qualche esponente politico che ora si permette di giudicare fa parte (il riferimento è a Nicola Conficoni, ndr), pensasse ad un tracciato diverso per la circonvallazione Sud. Se l'opera viaria fosse stata costruita lungo il tracciato del Meduna, facendola passare per Villanova vecchia, questa sarebbe servita anche a proteggere dalle piene del fiume l'abitato stesso. Diciotto anni fa, invece, sono state fatte scelte diverse e ora, purtroppo, alcuni cittadini ne pagano le conseguenze. Perché la nuova bretella non immunizzerà né Vallenoncello né Villanova da eventuali nuove alluvioni». Ciò non toglie che l'ultima ondata di maltempo ha scaricato una quantità notevole di acqua. «La macchina comunale delle emergenze tiene a specificare Amirante, rispondendo a qualche critica ricevuta si è mossa senza problemi e ha agito, tra l'altro, in un contesto di piena pandemia da Covid-19. Nessuna parte politica ha in tasca, attualmente, un progetto completamente risolutivo e sostenibile dal punto di vista economico».

L'EMERGENZA

Intanto l'emergenza meteo è passata: oggi dovrebbe cominciare ad intravedere il sole. Dopo la paura degli scorsi giorni, la situazione sta tornando alla normalità in tutta la Destra Tagliamento, con i principali corsi d'acqua che si stanno ritirando. Restano però i danni, che al momento non sono ancora quantificabili. E la conta, sia per la città che per alcune zone della fascia montana e pedemontana, potrebbe essere impietosa.

Alberto Comisso

