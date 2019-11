Il Noncello straripa Scuole chiuse in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEL CAPOLUOGOPORDENONE Il Noncello è entrato in città. Di nuovo. Ha rotto il muro simbolico dei sette metri alle 4.30 del mattino di ieri, salendo fino al picco massimo di sette metri e 49 centimetri alle 14.30. Il Meduna ha smesso di ricevere, e suo fratello ha riversato sulle sponde il contenuto in eccesso. Allagate e sbarrate via Codafora, via dei Molini, via Martiri Concordiesi e via del Passo. Chiuso ai pedoni il ponte di Adamo ed Eva, il simbolo delle alluvioni. Su le paratie, polizia locale a presidiare gli accessi. Cronaca di...