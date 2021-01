IL NODO TRASPORTI

PORDENONE Non è ancora chiaro come finirà il balletto dei ricorsi e dei contro-ricorsi al Tar sulle ordinanze della Regione che prevedono il rientro in classe nelle scuole superiori il primo febbraio prossimo. E a meno di sorprese (potrebbe essere che la pronuncia dei giudici amministrativi arrivi prima di una settimana) il ritorno a scuola è previsto per l'inizio di febbraio. È non mancano i dubbi anche sul come si rientrerà: le indicazioni nazionali a oggi sono per un rientro nella quota massima del 75 per cento degli studenti. Non è però escluso che la Regione possa intervenire (come già era avvenuto a novembre) in una misura più ridotta. Intanto lo stop al rientro ha consentito alle società del trasporto pubblico locale (in particolare ad Atap) e alla Regione di mettere a punto il piano di rinforzo della flotta dei bus proprio in vista del riavvio delle lezioni in presenza nelle scuole superiori.

MEZZI DI RINFORZO

In supporto ai pullman extraurbani dell'Atap sono previsti trenta bus che saranno messi a disposizione da alcune (anche piccole) società di trasporto locale del territorio. Trenta mezzi in più consentiranno di potenziare le linee scolastiche e di evitare così quelle code e quegli assembramenti che avevano scatenato il caos e le polemiche nel settembre scorso all'inizio dell'anno scolastico. Così come è previsto dal piano al quale nelle scorse settimane si è lavorato sia con la Regione che sul tavolo locale istituti dal prefetto di Pordenone Domenico Lione. L'operazione prevede che una ventina di bus extraurbani, con i relativi autisti, siano messi a disposizione di un consorzio (nelle settimane scorso si è costituito un raggruppamento di imprese) locale di società private del comparto che si occupano di trasporto persone. Altri cinque mezzi arriveranno da un'altra società. Mentre altri quattro o cinque corriere, sempre con i conducenti, saranno fornite da micro-imprese e da società individuali. Insomma, un pool di fornitori che permetteranno ad Atap, società partecipata guidata da Narciso Gaspardo, di avere il supporto di una trentina di bus aggiuntivi. Da quanto stabilito dovrebbe essere la Regione - superando così alcuni ostacoli burocratici che si erano affacciati in precedenza - attraverso una procedura di assegnazione diretta a siglare i contratti con le società.

TRATTE SCOLASTICHE

Ai mezzi aggiuntivi alla flotta Atap saranno assegnati esclusivamente tratte scolastiche. Sia dalla periferia (cioé dai mandamenti provinciali) verso le scuole superiori di Pordenone, ma anche verso i poli scolastici di Sacile, San Vito, Maniago e Spilimbergo. Un piano che punta proprio a mettere a disposizione degli studenti degli istituti superiori un numero adeguato di mezzi affinché possano essere evitati assembramenti sia a bordo che alle fermate. E a questo proposito, in particolar in via Interna nell'area delle scuole, sono già stati predisposti attraverso la segnaletica orizzontale, gli stalli per i nuovi mezzi che daranno manforte alla società del Tpl pordenonese. I mezzi, secondo il dpcm, dovranno comunque mantenere una capienza al 50 per cento con il rispetto delle altre misure di sicurezza, come mascherine e gel igienizzante. Nel frattempo, sul fronte del trasporto extra-scolastico, Atap continua a registrare un drammatico crollo delle utenze che supera il 60 per cento.

D.L.

