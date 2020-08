IL NODO TRASPORTI

PORDENONE È una delle incognite che pesa di più sul riavvio dell'anno scolastico. Quella del trasporto degli studenti è una questione ancora irrisolta quando mancano meno di due settimane all'ingresso in classe. Le incertezze - sono le stesse di oltre tre settimane fa, quando le Regioni e le aziende del trasporto pubblico locale avevano messo anzitempo sul tavolo del governo il tema come prioritario - dovranno essere dipanate nella giornata di domani nel corso del vertice tra governo ed enti locali. Una ipotesi sulla quale ragionare c'è. Il documento sul quale si sta ancora lavorando prevede la possibilità di derogare al distanziamento di un metro a bordo di autobus e pullman. Una deroga che scatterebbe in base alla considerazione - queste le linee guida del comitato tecnico nazionale - sulla limitata permanenza temporale sui mezzi da parte dei viaggiatori. L'ipotesi prevederebbe di consentire fino all'80 per cento del riempimento dei mezzi. Non più il 50, 60 per cento delle previsioni precedenti, ma una mediazione (proprio del 75, 80 per cento) rispetto alla richiesta delle Regioni che avevano chiesto di viaggiare a pieno carico pena la messa a rischio del trasporto di tutti gli studenti e quindi di conseguenza dell'avvio dell'anno scolastico.

ATAP IN DIFFICOLTÀ

Se si dovesse andare verso questo tipo di soluzione non sarebbero certo risolti tutti i problemi cui si troverebbero di fronte le società che gestiscono il trasporto pubblico locale. Atap, per esempio, avrebbe la necessità immediata di trovare tra i quindici e i venti mezzi in più per garantire il servizio. Certo non sono gli oltre ottanta pullman e bus di cui avrebbe avuto bisogno nella prima ipotesi, cioé nel caso in cui veniva chiesto il distanziamento di almeno un metro all'interno dei mezzi tra i viaggiatori. Situazione che avrebbe costretto la società del Tpl a raddoppiare in sostanza la flotta dei mezzi a disposizione. Rispetto a questa ipotesi prevista circa tre settimane fa, dunque, qualche passo avanti è stato fatto. Ma ancora le incertezze sono molte. La speranza è che da vertice di domani possa arrivare qualche indicazione che consenta sia alla Regione che alle società del Tpl di cominciare a organizzarsi per portare gli studenti a scuola. L'Atap intanto ha già previsto un cda per martedì mattina: bisognerà valutare l'esito dell'incontro del giorno precedente e poi assumere le conseguenti decisioni. Certo è che - se non ci saranno indicazioni chiare - l'azienda del trasporto si vedrà costretta a comunicare alla Scarl (la società regionale costituita dalle quattro realtà provinciali che gestisce il Tpl in regione) e a sua volta alla Regione le difficoltà legate alla garanzia del trasporto di tutti gli studenti. Una popolazione che nel Friuli occidentale riguarda circa novemila viaggiatori, la stragrande maggioranza dei quali sono studenti delle scuole superiori.

LE MISURE

Ma non basta. L'eventuale deroga al trasporto con l'80 per cento del carico prevede la garanzia di alcune misure di contenimento dei rischi di contagio: la mascherina sarà rigorosamente obbligatoria sui mezzi e alla fermate, la sanificazione dei mezzi e il ricambio d'aria. Oltre - ma questo aspetto non è ancora chiaro - l'utilizzo di barriere mobili in plaxiglass tra i posti a sedere. Insomma, una grana non di poco per la quale sarà necessario trovare soluzioni in tempi assai brevi. Si preannuncia insomma un'altra lotta contro il tempo.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA