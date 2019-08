CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NODOPORDENONE Una convivenza pacifica. Da una parte Pordenonelegge, in programma in città dal 18 al 22 settembre, dall'altra i numerosi cantieri già avviati che stanno interessando il centro. Tra il festival, che quest'anno compie vent'anni e la volontà dell'amministrazione di portare a termine le opere per dare un nuovo volto alla città, c'è la necessità di creare le migliori condizioni di sicurezza durante tutta la manifestazione che, se i numeri dovessero nuovamente dare ragione alla Fondazione Pordenonelegge, dovrebbe richiamare...