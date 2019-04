CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NODOPORDENONE A Fontanafredda non vedranno giocare il Pordenone, a meno che - e non se lo augura nessuno - non si assista a una rapida retrocessione in Serie C dopo un solo anno di paradiso. A Udine i ramarri saranno ospitati per almeno una stagione, ma non può trattarsi di una soluzione definitiva. Immaginare una transumanza di cuori neroverdi ogni 15 giorni per anni e anni verso il capoluogo del Friuli storico non è realistico. Si rischierebbe di depauperare il patrimonio costruito con il sudore in tutti questi anni. A Pordenone serve...