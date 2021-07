Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STRUMENTOPORDENONE Dopo gli annunci, e la divisione tra favorevoli e contrari, ora è il momento della concretezza. Il green pass dal 5 agosto diventerà legge per molte attività, dalle sagre alle palestre, dalle piscine ai bar e ai ristoranti (al chiuso), fino agli eventi e ai convegni. Ma la domanda più di moda in questo momento è questa: chi controllerà, sul campo, il rispetto della norma che si pone come obiettivo il mantenimento...