NEL CUORE DELLA LOTTA

PORDENONE Natale tra pochi parenti. Natale con gli amici, sempre pochi, che il decreto consente di visitare. Natale diviso tra angoscia e speranza. Ma c'è chi proprio a Natale non avrà tempo per pensare. Dovrà semplicemente credere che si tratti di un giorno feriale qualunque, perché davanti a sé avrà lo stesso nemico, ateo in senso lato, che non conosce feste, neanche quelle sacre. Sarà così, il Natale in ospedale a Pordenone. Nessuno si potrà rilassare, perché la pressione sui reparti Covid è ancora alta e si dovrà lottare per i soliti obiettivi: salvare quante più vite possibile.

NEI REPARTI

L'organico, al Santa Maria degli Angeli, sarà quello dei giorni festivi. Verrà garantita la presenza del numero di operatori sufficiente per ogni reparto, e anche diversi responsabili saranno al lavoro in prima. Continuerà anche a Natale, ad esempio, il lavoro dei tracciatori, gli uomini chiamati a braccare il virus. «Io stesso sarò di turno, non faremo mancare il nostro apporto nemmeno a Natale», spiega Lucio Bomben del dipartimento di prevenzione. A pieno regime la Terapia intensiva Covid e i reparti dedicati all'emergenza. In ospedale sarà un Natale sotto pressione, perché i ricoverati sono ancora più di 160 e anche se in calo, gli ingressi proseguono. Per questo ieri il direttore generale Joseph Polimeni ha voluto lanciare un messaggio a chiunque sarà impegnato in ospedale nei giorni natalizi. «Questo anno - ha detto - finirà sui libri di storia. E ci finiranno anche gli operatori che affrontano ogni giorno il pericolo. A tutti loro, dagli Oss ai primari, dagli amministrativi agli ingegneri, va il mio grazie più sincero. Sarà un Natale speciale, che anche se a distanza ci farà stringere in un corpo solo, per superare questo periodo e lottare ancora. Un incoraggiamento va soprattutto a chi si ritroverà anche a Natale al fronte, ma non dimentichiamo mai l'importanza delle seconde linee».

TRA GLI ANZIANI

Dove la solitudine diventerà quasi insopportabile, digerire un Natale senza abbracci sarà un'impresa ai limiti del tollerabile. Le case di riposo, ancora una volta, pagheranno il prezzo più alto. Ma anche tra gli anziani ci saranno loro, angeli con addosso il camice che rispetteranno un turno di lavoro che non potrà essere normale. E in provincia il simbolo della sofferenza in questo momento è tutto nella situazione che si sta vivendo alla casa di riposo di San Vito. Il contagio è penetrato in tante residenze, ma lì è sembrato scatenarsi con una forza inarrestabile. Più di 120 ospiti positivi, 45 operatori contagiati, un'emergenza legata al personale che costringe a turni di dodici ore. «Ecco perché il nostro Natale dovrà per forza di cose essere un giorno come tutti gli altri - spiega sconsolato Alessandro Santoianni, direttore della struttura -. Ma cercheremo comunque di renderlo particolare». E in soccorso arriverà un regalo, firmato direttamente dal vescovo Giuseppe Pellegrini. «Un piccolo segno religioso, da donare a tutti gli ospiti e che già nelle prossime ore sarà consegnato nelle mani degli anziani negativi o negativizzati», sppiega ancora Santoianni. «Cercheremo di garantire il massimo del calore ai nostri ospiti. Quanto a noi, non potremo distrarci, continueremo a lavorare a turni di dodici ore. Speriamo che sia il primo e l'ultimo Natale così». Sarà organizzata una diretta Facebook per gli auguri e ieri è stato addobbato l'albero.

