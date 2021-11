Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIUNIONEPORDENONE La preoccupazione c'era, soprattutto con alle porte il cambio di colore, ammesso peraltro che sia l'unico e l'ultimo per il Friuli Venezia Giulia. Ma a spazzare via i dubbi e a riportare un po' di serenità in vista delle feste ci ha pensato ieri il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, che carte alla mano ha dato il definitivo via libera alle iniziative del Natale in città.Ieri mattina, infatti, era in programma in...