IL MONITORAGGIO

PORDENONE Un anziano che si trovava ospitato a Casa Serena e che ora sta trascorrendo le giornate nella Rsa di Sacile è definitivamente guarito dal Coronavirus. Ieri, infatti, è arrivato anche l'esito del secondo tampone di controllo. Si tratta di uno dei primi casi riscontrati a Casa Serena, nonché dell'unico lievemente sintomatico. La buona notizia è arrivata ieri pomeriggio.

L'EVOLUZIONE

«La strategia terapeutica attuata dal nostro sistema regionale, che prevede in caso di positività al Covid-19 il trasferimento degli ospiti delle strutture per anziani in Rsa dove ricevono le migliori cure possibili, si sta rivelando la più adeguata e ha già consentito di salvare vite umane. Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando come uno degli ospiti di Casa Serena che aveva contratto il coronavirus nelle scorse settimane, e di conseguenza era stato immediatamente isolato e trasferito alla Rsa di Sacile, oggi risulta guarito. Entrambi i tamponi effettuati sull'anziano a distanza di alcuni giorni tra loro hanno dato esito negativo. Ora verrà quindi avviata la procedura per il suo reinserimento all'interno di Casa Serena, in modo da consentirgli la normale ripresa della propria esistenza». Riccardi ha precisato che «l'aumento di nuovi casi di Covid-19 avvenuti nelle ultime settimane dimostrano che la battaglia per sconfiggere il coronavirus è ancora in corso; ma, ancora una volta, la professionalità, la competenza e l'impegno del nostro personale sanitario hanno dimostrato che questo nemico invisibile si può sconfiggere. Tutte le azioni messe in campo sono infatti volte a curare nel migliore di modi le persone colpite dalla malattia, prestando un'attenzione particolare a coloro che sono più fragili e a contrastare la sua diffusione». Tra domani e lunedì, poi, sono attesi altri tamponi di controllo alla Rsa di Sacile e il numero di guariti verosimilmente aumenterà.

I CLUSTER

Oggi, invece, via al nuovo giro di test a Casa Serena: scocca l'ora della verità all'interno della struttura per anziani che costituisce il più esteso focolaio di tutta la provincia di Pordenone, nonché l'unico extrafamiliare che negli ultimi giorni ha prodotto ancora contagi. Il monitoraggio servirà a capire se la prevenzione ha vinto o meno la battaglia contro la diffusione del virus nella struttura. C'è poi il focolaio di Meduno, che ha incluso tra le positività anche quella dell'ex sindaco Lino Canderan. Al momento i numeri sono stabili, con 10 positivi in paese, e non si registrano aumenti. Si tratta comunque di una situazione che il Dipartimento di prevenzione sta strettamente monitorando. A Pordenone dominano i focolai familiari, mentre a Spilimbergo è finito sotto stretta sorveglianza un cluster interno a una piccola comunità di cittadini del Burkina Faso. Si tratta di una famiglia allargata e al momento i positivi sono sei. In tutta Spilimbergo invece i contagiati sono 19: la cittadina del mosaico è la seconda per numero di contagi dopo il capoluogo, mentre è a Meduno che si registra l'incidenza più alta rispetto alla popolazione residente nel piccolo comune. Nelle scuole, invece, sono state registrate positività a Sacile (Marchesini) e San Vito (Filandiere). È scattata la quarantena per i contatti stretti, ma non la chiusura delle classi.

