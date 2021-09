Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MONITORAGGIOPORDENONE Nella settimana tra il 23 e il 29 agosto l'indice Rt del Fvg è rimasto stabile a quota 0,95. L'incidenza dei casi sui 100mila abitanti, invece, è salita a quota 57 contagi. I nuovi positivi settimanali, dopo il calo del periodo precedente, sono tornati a salire del 34 per cento, così come i focolai attivi (316) e quelli nuovi (124). In crescita, ma lieve, i ricoveri: Intensive occupate dal 6 al 7 per cento,...