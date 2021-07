Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MONITORAGGIOPORDENONE Dopo molte settimane, tornano leggermente a crescere i contagi in Friuli Venezia Giulia. Ma non si tratta di un allarme vero e proprio, dal momento che la differenza tra i casi segnalati nella settimana tra il 5 e l'11 luglio e quelli dei sette giorni precedenti è coperta dai migranti segnalati come positivi nelle province di Udine, Trieste e Gorizia. Relativamente stabili, invece, le condizioni epidemiologiche della...